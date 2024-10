Il presunto assassino è stato fermato dalla polizia ad Alessandria

È stato fermato ad Alessandria il presunto assassino di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a coltellate a Rozzano, nel Milanese, nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Si tratta di un 19enne, fermato dalla polizia della città piemontese. Il ragazzo avrebbe aggredito la vittima per rubare un paio di cuffiette di poco valore. Nel corso delle perquisizioni sono state ritrovate le auricolari di Manuel che erano state buttate in un recipiente poco lontano dall’abitazione del 19enne. Sono in corso le ricerche dell’arma del delitto.

