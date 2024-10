Il suo intervento a Montecitorio: "Che bello vivere in un Paese democratico"

“La mia esperienza al fonte di guerra mi ha fatto apprezzare di essere in un Paese democratico che fa della libertà di stampa un pilastro”. Ha detto durante il suo intervento a Montecitorio nel corso di ‘Rai: una grande storia italiana’ Stefania Battistini, la giornalista del Tg1 accusata dalla Russia di Putin di essere illegalmente entrata in Russia dall’Ucraina per girare un servizio televisivo sulla situazione Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata