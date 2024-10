I ragazzi in piazza anche per Gaza e contro il ddl sicurezza

Sono migliaia gli studenti che hanno affollato le strade della capitale per il ‘No Meloni Day’. Tra i temi portati in piazza l’ambientalismo, in continuità con i Fridays for Future, la questione palestinese, il ddl sulla sicurezza e la riforma Valditara. I manifestanti dicono no a quelle che definiscono”le misure repressive e guerrafondaie” del governo Meloni, che contestano promettendo un caldo autunno di proteste. I tantissimi giovani scesi in piazza hanno marciato da Circo Massimo fino al ministero dell’istruzione, tra cori, striscioni e cartelloni. Tante le sigle che hanno aderito, molte studentesche, come OSA e Cambiare Rotta, collettivi dei licei, ma anche Legambiente e Non una di meno e molte altre.

