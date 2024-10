La manifestazione studentesca di Roma è arrivata all’esterno del ministero dell’istruzione a Trastevere

La manifestazione studentesca Fridays for Future organizzata a Roma è arrivata all’esterno del ministero dell’istruzione a Trastevere. Le migliaia di studenti scesi in piazza si sono sistemati sulle scale dell’edificio, presidiato dalle forze dell’ordine in assetto anti-sommossa. Striscioni, cori e balli hanno accompagnato il presidio. Si segnalano alcuni attimi di tensione tra le diverse sigle che hanno aderito alla manifestazione, con una parte del corteo, legata ai collettivi dei licei romani e al movimento Fridays for Future, che si è staccata in contrapposizione con gli universitari di Osa e Cambiare Rotta, concludendo il proprio corteo nella vicina piazza San Cosimato.

