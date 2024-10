L'uomo avrebbe fatto perdere le sue tracce a Taiwan

Avrebbe noleggiato più di mille auto per poi rivenderle. Truffa e bancarotta fraudolenta con evasione di circa 30 milioni di euro, secondo la Guardia di finanza di Trento. Per l’uomo, un 47enne di Palma di Maiorca, ex amministratore unico della filiale italiana di un gruppo spagnolo specializzato in noleggio auto poi fallita nel 2019, ora c’è un mandato di arresto europeo. Secondo quanto riporta la stampa locale, lo spagnolo avrebbe fatto perdere le tracce a Taiwan.

