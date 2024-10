Lo annuncia a LaPresse Vlasta Studenicova

“Stiamo organizzando, finalmente, il rientro di Matteo in Italia intorno al 19 novembre“. Lo annuncia a LaPresse Vlasta Studenicova, la mamma di Matteo Falcinelli, lo studente italiano legato e incaprettato dalla polizia a Miami durante un arresto. “Al suo rientro in Italia dovremo cercare di affrontare le sue condizioni di salute psicofisica, che sono rimaste molto serie in quanto Matteo non riesce a riprendersi dal gravissimo trauma dovuto a causa della brutalità e tortura che ha subito la notte tra il 24 ed il 25 Febbraio 2024″, spiega la mamma annunciando che “venerdì scorso, 4 Ottobre 2024, abbiamo ricevuto finalmente anche il documento ufficiale del Tribunale di Miami, nel quale è ufficialmente dichiarato che c’è stata la decisione di non procedere nei confronti di Matteo”.

Mamma Falcinelli: “Matteo dovrà richiedere nuovo visto per poter terminare gli studi”

“Inoltre Matteo dovrà richiedere il nuovo visto USA per poter rientrare a Miami per terminare gli studi e conseguire la laurea in Master al quale è iscritto. A tal fine siamo in contatto con la Farnesina, alla quale abbiamo chiesto il sostegno nella pratica di riemissione del visto Usa sperando, che le parole del ministro Tajani, con le quali ci ha rassicurato alla fine di maggio circa l’impegno del governo per permettere a Matteo di completare gli studi a Miami e conseguire la laurea, portino il risultato positivo. Matteo sta avviando la pratica di richiesta del visto USA già in questi giorni in modo da poterlo ottenere nel tempo utile per poter rientrare a Miami per sostenere gli esami di fine semestre, che si svolgeranno dal 9 Dicembre 2024″, spiega ancora Vlasta.

