Il messaggio dello studente italiano: "Grazie a tutte le persone e istituzioni per la vicinanza"

Matteo Falcinelli, lo studente italiano legato e incaprettato dalla polizia a Miami durante un arresto, manda un messaggio video di ringraziamento alle tante persone che in questi giorni gli hanno mostrato supporto dall’Italia. “Nonostante questo per me sia un momento estremamente drammatico, ovviamente pieno di dolore, di tristezza e di tanta, tanta paura, ci tenevo personalmente a salutare e ringraziare tutte le persone e tutte le istituzioni che in questo momento mi sono molto vicine e condividono con me ogni giorno la mia sofferenza”, ha detto il ragazzo. “Sto ricevendo moltissimi messaggi di supporto dagli italiani che mi danno tanta forza di andare avanti oltre al grandissimo sostegno in questa mia battaglia per ottenere giustizia“, ha aggiunto.

“Che nessuna mamma debba più vedere il figlio soffrire”

Nel messaggio, diffuso in occasione della Festa della mamma, il ragazzo approfitta anche “per fare un augurio speciale a tutte le mamme del mondo. Che mai più nessun’altra mamma debba vedere il proprio figlio soffrire come purtroppo ha dovuto fare la mia, alla quale mando un grandissimo bacio. Grazie a tutti di cuore, non vedo l’ora di rientrare in Italia“.

