È successo stamattina, intorno alle 5, a San Felice a Cancello. La vittima aveva 24 anni

Avrebbe ucciso la moglie di 24 anni davanti ai figli di quattro e sei anni. È successo stamattina, intorno alle 5, in via Caravaggio 10 a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Per l’omicidio è stato fermato il marito della donna, un 30enne albanese. L’uomo è stato trovato davanti l’ingresso dell’abitazione in stato confusionale ed è stato portato in caserma in attesa del magistrato della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Sul posto i carabinieri della compagnia di Maddaloni.

Santillo (M5S): “Sgomento per orribile femminicidio”

“Sgomento e totale indignazione per l’orribile femminicidio di questa notte a San Felice a Cancello, nel Casertano, dove un uomo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe strangolato la moglie 24enne davanti ai propri figli”, ha detto il vicepresidente del Gruppo M5S alla Camera dei Deputati, Agostino Santillo. “Mi chiedo, davanti a questi episodi di innaturale efferatezza, fin dove possa spingersi la violenza dell’essere umano. Tutto il mio cordoglio ai figli e ai familiari della vittima per questa assurda tragedia”.

