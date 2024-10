Domenica 13 ottobre, all’Area Megalitica di Aosta, un evento organizzato in occasione della Giornata Nazionale del Tumore Metastatico

Una sfilata da sogno con creazioni su misura ideate e realizzate per 24 donne speciali, per una serata all’insegna della solidarietà. Domenica 13 ottobre 2024, a partire dalle ore 18.30, l’Area Megalitica di Aosta ospiterà “Vivi, Lotta, Brilla: una sfilata per la vita”, un evento organizzato in occasione della Giornata Nazionale del Tumore Metastatico, promosso dalle associazioni Barbara & Co. e NoiciSiamo, in collaborazione con lo stilista valdostano Fabio Porliod. L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla lotta contro il tumore metastatico e raccogliere fondi per sostenere i pazienti oncologici e le loro famiglie. In passerella, sfileranno 12 donne che affrontano quotidianamente la sfida del tumore metastatico, e 12 donne del personale medico-sanitario dell’Ospedale Parini di Aosta, che ogni giorno le supportano nel loro percorso di cura. Le 24 speciali mannequins indosseranno gli esclusivi abiti realizzati da Fabio Porliod. Per le protagoniste della serata, il défilé è l’occasione per lasciare, al pubblico presente, un messaggio ben preciso: ricordare a tutti che la bellezza e resilienza possono coesistere anche nei momenti più difficili e che la vita è come ogni loro passo, porta con sé forza, rinascita e solidarietà. L’evento sarà aperto con la sfilata estate-inverno 2025 di bandane, una vasta e coloratissima collezione di confortevoli copricapi proposti da NJ Création.

Ospite della serata la cantautrice Neja

La serata sarà, inoltre, allietata dalla speciale presenza della cantautrice italiana Neja che si esibirà interpretando la musica dance anni ’90 e altri brani da lei firmati per donare all’evento un’atmosfera coinvolgente e frizzante. Al termine della sfilata, gli ospiti potranno godere di un vin d’honneur, grazie alla generosa collaborazione di aziende locali che hanno donato cibo e bevande per l’occasione. L’evento, riservato esclusivamente su invito, permetterà agli ospiti che lo desidereranno di fare una donazione libera. I fondi raccolti saranno destinati a sostenere le attività dell’associazione Barbara & Co. che si impegna a migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici attraverso l’acquisto di attrezzature specializzate e la fornitura di servizi specifici presso l’Ospedale Parini. L’iniziativa è sostenuta dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta, con il patrocinio della Fondazione oncologica valdostana e dell’Azienda USL della Valle d’Aosta. “Vivi, Lotta, Brilla” non è solo un evento di moda, ma un vero gesto di solidarietà che vuole unire la comunità valdostana e offrire speranza a chi combatte contro una malattia devastante. È un tributo al coraggio e una chiamata all’azione per sostenere la ricerca e l’assistenza, dimostrando che, nonostante le sfide, si può sempre vivere, lottare e brillare. È un inno alla vita e alla resilienza, un autentico viaggio emotivo che vede protagoniste donne coraggiose, che sfileranno con abiti creati appositamente per loro, simbolo di forza e bellezza. Ogni passo in passerella racconterà una storia di lotta, rinascita e solidarietà, un messaggio potente di speranza che risplenderà sotto i riflettori, ispirando tutti i presenti. L’evento sarà replicato domenica 10 novembre 2024 al Grand Hotel Billia di Saint-Vincent con la presentazione del calendario 2025 dedicato alla sfilata, permettendo al pubblico di continuare a sostenere la causa e diffondere il messaggio di forza e determinazione che questa serata rappresenta.

