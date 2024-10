Foto Facebook

Del 39enne specializzando all'ospedale San Raffaele di Milano non si avevano più notizie dopo che non si era presentato al lavoro

È stato ritrovato a Vicenza, Davide Piccinali, 39 anni, medico specializzando all’ospedale San Raffaele, scomparso dallo scorso 3 ottobre. La sua sparizione era stata denunciata dai familiari e l’appello per ritrovarlo era stato condiviso anche da Penelope Lombardia, che oggi conferma che il 39enne, bresciano di origine, ma residente a Milano, è stato ritrovato. Di Piccinali non si avevano più notizie dopo che non si era presentato al lavoro.

