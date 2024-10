Pressione di nuovo in calo sull'Italia, in arrivo una forte perturbazione al Centro-Nord

Le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi, lunedì 7 ottobre, secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare. Pressione di nuovo in calo, in arrivo una perturbazione. Giornata con cielo spesso coperto o molto nuvoloso al Centro-Nord. Piogge subito in Liguria, poi nel corso del pomeriggio arriveranno anche sul resto del Nordovest e sulle coste della Toscana e quindi, deboli, anche al Nordest. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni. Venti che ruotano da Scirocco.

Allerta gialla in Liguria

È stata diramata l’allerta gialla per temporali sulle zone del savonese, centro e levante e relativi versanti padani della Liguria (BCDE) dalle 12 di oggi, lunedì 7 ottobre. Per il giorno seguente, martedì 8 ottobre, è previsto un significativo peggioramento. La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio.

Allerta gialla in Toscana

Piogge in arrivo sulle zone di nord ovest della Toscana a partire da oggi lunedì 7 ottobre, con probabilità, nel pomeriggio, di rovesci temporaleschi nelle province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia. Per questo, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico idraulico sul reticolo minore, con validità dalle 18 alla mezzanotte di oggi 7 ottobre. Le zone coinvolte dall’allerta gialla sono la Garfagnana, la Lunigiana e la Versilia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata