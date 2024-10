Dalle prime ricostruzioni pare che lo scontro a fuoco sia scaturito da futili motivi

È un bilancio tragico quello della sparatoria che si è consumata in queste ore a Crotone. Un uomo è morto e un poliziotto è rimasto ferito gravemente. Intorno alle 15.30 nel quartiere Lampanaro il pizzaiolo Francesco Chimirri è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco per lui fatali. L’uomo è stato subito trasportato al pronto soccorso dove però è arrivato già privo di vita. Dalle prime ricostruzioni pare che la sparatoria sia scaturita da futili motivi. Sul posto sono presenti carabinieri e polizia per ricostruire la dinamica del delitto.

Poliziotto ferito dopo aver sparato e ucciso un uomo, rischiato linciaggio

Prima l’inseguimento, poi l’aggressione e alla fine gli spari. Sarebbe iniziato tutto a Isola Capo Rizzuto. I motivi che hanno dato il via all’inseguimento sono ancora in corso di accertamento. Quello che è stato ricostruito è che la vittima, a poca distanza del centro di Crotone, si trovava in auto con il padre quando il poliziotto li avrebbe accostati. Da lì in poi l’aggressione avrebbe portato alla sparatoria finita con la morte del pizzaiolo, Francesco Chimirri. L’agente sarebbe stato poi colpito e percosso anche con bastoni tanto da rendere necessario il trasporto in ospedale. Le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per ricostruire quanto accaduto e risalire, soprattutto, all’origine dell’inseguimento.

