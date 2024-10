Il gesto non è stato ancora rivendicato: non si esclude sia una manifestazione di protesta per il 7 ottobre

Durante la notte la scalinata all’ingresso del consiglio provinciale di Bolzano è stata imbrattata con vernice rossa. Al momento il gesto non è stato rivendicato, ma nelle vicinanze è stata trovata una busta non firmata che sarà analizzata dalle forze dell’ordine, insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza di piazza Magnago. Gli inquirenti non escludono una manifestazione di protesta per l’anniversario del 7 ottobre. “Le indagini sono in corso, al fine di individuare il responsabile di questo atto di violenza” fa sapere l’assessore provinciale Christian Bianchi su Facebook.

