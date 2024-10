Alfonso Arbib durante le celebrazioni in sinagoga per la strage dello scorso anno

“Mi ha stupito il massacro del 7 ottobre e l’ondata di antisemitismo successivo. Forse non siamo stati in grado di vedere l’insegnamento dell’odio che è stato perseguito per decenni, insegnato nelle scuole di Hamas, anni di predicazione dell’odio. I segnali c’erano da molti anni, non li abbiamo voluti vedere”. Lo ha detto Alfonso Arbib, Rabbino capo della Comunità ebraica di Milano durante la celebrazione dell’anniversario del 7 ottobre in sinagoga a Milano.

