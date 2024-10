Presenti, tra gli altri il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il comandante generale della Gdf, Andrea De Gennaro

In piazza Castello a Torino è andata in scena una rievocazione storica, nell’ambito delle celebrazioni del 250esimo anniversario dalla fondazione della Guardia di Finanza, con una sfilata in uniformi d’epoca sulle note della banda del Corpo. Presenti, tra gli altri il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il comandante generale della Gdf, Andrea De Gennaro.

