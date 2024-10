Foto di archivio

Il corteo organizzato nella Capitale per sabato 5 ottobre non è stato autorizzato. L'appuntamento è alle 14 a Piazzale Ostiense

Sale la tensione per la manifestazione pro Palestina prevista per sabato 5 ottobre a Roma. A un anno di distanza dai fatti del 7 ottobre, con l’attacco di Hamas a Israele e la successiva risposta di Tel Aviv con l’invasione di Gaza, i pro Pal sfidano i divieti e decidono di marciare lo stesso per le vie della Capitale, nonostante la manifestazione non sia stata autorizzata. I pullman sono pronti a partire da diverse città: l’appuntamento è alle 14 a Piazzale Ostiense, vicino Piramide. Le misure di sicurezza verranno messe a punto domani in un tavolo tecnico presieduto dal neoquestore Roberto Massucci.

Attese 30mila persone

Non è bastato quindi il ‘no’ della questura e la conferma del divieto da parte del Tar per evidente “pericolo per l’ordine pubblico”. Nelle strade di Roma – secondo i manifestanti – si potrebbero riversare fino a 30mila persone, se non di più. Incassato anche il sostegno di Amnesty International che ha rimarcato che “il diritto di protesta è protetto da diverse disposizioni sui diritti umani e in particolare dall’interazione dei diritti alla libertà di riunione pacifica e di espressione”. A preoccupare è anche l’annuncio da parte degli organizzatori – Giovani palestinesi d’Italia, Associazione dei Palestinesi in Italia, Unione democratica arabo palestinese, Comunità palestinese d’Italia – che per promuovere la manifestazione hanno utilizzato l’espressione “il 7 ottobre è la data di una rivoluzione”.

Il no di Piantedosi

All’indomani del divieto della Questura di Roma, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi aveva commentato: “Noi non vietiamo quasi mai le manifestazioni, difendiamo il diritto costituzionale di manifestazione del pensiero, e anche per una tendenza a voler gestire il dissenso problematico e critico. Però, con preavvisi che in maniera più o meno allusiva tendevano a celebrare la data del 7 ottobre come l’esaltazione di un eccidio, francamente non era possibile lasciar fare”.

