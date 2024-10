La notifica della Procura di Milano è arrivata all'imprenditrice di Cremona, ad Alessandra Balocco e Francesco Cannillo

La Procura di Milano ha notificato a Chiara Ferragni, Alessandra Balocco e Francesco Cannillo l’avviso di conclusione indagini preliminari per truffa aggravata e continuata in relazione alle operazioni commerciali ‘Pandoro Balocco Pink Christmas’ e ‘Uova di Pasqua Chiara Ferragni’ per sostenere l’associazione ‘Bambini delle Fate’. Tra gli indagati figura anche l’ex manager dell’influencer Fabio D’Amato.

