Il prete: "Meno paura della divisa e molta più partecipazione"

Sopralluogo per la legalità al Laurentino-Fonte Ostiense da parte del prete anti-spaccio Don Antonio Coluccia assieme alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie. Siamo nel quadrante di Roma Sud-Ovest e il punto di partenza scelto è il bar “Antico Caffè” di Andrea Martini, luogo simbolico per le violente intimidazioni subite dal titolare e dalla moglie. “Oggi qui c’è tanta voglia di rinascere” dice il sacerdote. “Ripartiamo da questo bar che nel febbraio 2023 è stato vittima di aggressione. In questo quartiere c’è tanta bellezza e cultura ma purtroppo c’è anche la droga. Qui sono piazze di spaccio. Oggi con la nostra presenza qui stiamo occupando le piazze. Lo facciamo ogni giorno grazie a questi presidi di cittadini onesti di questi quartieri che cercano di dare un futuro migliore a questi ragazzi” Si dice soddisfatto della solidarietà ricevuto in occasione dell’evento il titolare del bar Andrea Martini: “Questo tipo di eventi li facevamo già un paio di anni fa e dei cittadini non c’era nessuno. Oggi devo dire che c’è una buona partecipazione, c’è meno paura verso la divisa. Era un territorio impressionato dalle divise ma oggi c’è molta più partecipazione”. A rappresentare le Istituzioni in presidente della Commissione di inchiesta stato di sicurezza e degrado delle città e delle loro periferie Alessandro Battilocchio: “Siamo in un luogo simbolico per ribadire che le istituzioni ci sono. Per dire che lo Stato non indietreggia. Le tante persone, la maggioranza, per bene e oneste ci sono e non sono disposte a fare un passo indietro”.

