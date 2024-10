All’origine di tutto una disconnessione degli impianti capitolini

Treni in forte ritardo o addirittura cancellati in una mattinata di enormi disagi alla stazione di Roma Termini. All’origine di tutto una disconnessione degli impianti di Roma Termini e Roma Tiburtina che Rfi definisce “un guasto raro che ha colpito la cabina elettrica che alimenta l’impianto di circolazione dei treni nel nodo di Roma”. Sono centinaia i turisti e i pendolari costretti ad attendere per ore nell’atrio o sulla banchina del principale scalo ferroviario capitolino. Lunghissime anche le attese in coda per chi sceglie di cambiare il biglietto o di chiedere un rimborso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata