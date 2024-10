Presenza di fumo a causa di un furgone in fiamme

È in graduale ripresa la circolazione ferroviaria nel nodo di Roma dopo l’intervento dei tecnici di Rfi a seguito di una disconnessione degli impianti di Roma Termini e Roma Tiburtina. Il traffico è fortemente rallentato e alcuni treni registrano ritardi, cancellazioni e modifiche alla circolazione.

Guasto a linea, circolazione treni sospesa a Roma

Chiusa galleria Tangenziale, traffico in tilt

Traffico in tilt stamattina a Roma. Sulla Tangenziale est la Galleria Giovanni XXIII è stata chiusa per un furgone in fiamme. Numerosi i disagi alla viabilità. Sul posto Polizia Locale gruppo Cassia. Operazione in corso. La chiusura, in entrambi i sensi di marcia, si è resa necessaria anche per la presenza di fumo intenso. Al momento oltre dieci pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono impegnate nella messa in sicurezza dell’area e nelle gestione della viabilità. Sul posto presenti Vigili del Fuoco e personale sanitario. Ad ora non risulterebbero feriti.

