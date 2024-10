Roxana Campai ha parlato a Ore 14, su Rai Due

“Ho visto quel ragazzo, l’ha presa per mano ed è andata in quella via. Io dopo un’ora l’ho chiamata e non mi ha più risposto. Mi ha mandato un ok, poi mi ha mandato quel messaggio ‘Quest’uomo è troppo amabile, mi porterà in taxi, ci vediamo domani’. E io l’ho cercata tutta la notte, perché ho capito che non l’aveva scritto lei. Io conosco mia sorella e come scrive. Lei non dice che un uomo è amabile. Mai nella sua vita ha scritto in quella maniera”. Lo ha detto Roxana Campai, la sorella della 42enne Maria Campai, uccisa a mani nude da un 17enne a Viadana. La donna è stata intervistata in diretta a Ore 14, trasmissione di Rai 2 condotta da Milo Infante.

“L’ho cercata tutta la notte, tutto il giorno finché ho visto il ragazzo con cui era uscita che si era fermato in farmacia. Gli abbiamo fatto una foto e siamo andati dai Carabinieri. È venuto anche il babbo e il figlio, erano lì per denunciarmi per la foto, e ha alzato le mani sul mio ragazzo e il suo babbo voleva venire a picchiare anche me in caserma. Poi dopo due o tre ore ho saputo che avevano trovato mia sorella. Io voglio che lui stia tutta la vita in prigione”, conclude la donna.

