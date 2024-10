Foto di archivio

Il velivolo Ryanair era in arrivo da Barcellona, in corso l'evacuazione dei passeggeri. Per il momento voli sospesi e scalo chiuso

Voli sospesi e scalo chiuso a Orio, in provincia di Bergamo, a causa di un aereo rimasto fermo in pista per problemi tecnici. La Sacbo, società che gestisce lo scalo aeroportuale, ha comunicato che “l’operatività è sospesa. I voli in partenza sono ritardati e i voli in arrivo potranno subire dirottamenti o cancellazioni, fino alla riapertura”. Sono tuttora in corso le operazioni di evacuazione dei passeggeri da parte dei vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, il velivolo Ryanair, in arrivo da Barcellona, è atterrato e in fase di frenata è scoppiato un pneumatico, motivo per cui il pilota ha lasciato il mezzo fermo in pista. Nessun problema o rischi per i viaggiatori e l’equipaggio, assicurano dalla Sacbo. La riapertura della pista è prevista entro le 14.

