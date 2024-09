Foto di archivio

E' successo a Gabicce. L'uomo, 62 anni, stava svolgendo dei lavori

Un uomo di 62 anni, architetto di professione e originario di Ferrara, è morto dopo essere caduto da un balcone dell’hotel in cui stava svolgendo dei lavori. Il fatto è avvenuto ieri, mercoledì 25 settembre, attorno alle 18, all’hotel Continental di Gabicce, in provincia di Pesaro Urbino. Sul posto il 118, i carabinieri ed un tecnico dell’azienda sanitaria territoriale della provincia (Ast Pu) per effettuare i rilievi, i quali hanno confermato lo stato di sicurezza del locale.

Il tecnico dell’Ast di Pesaro Urbino ha certificato che il parapetto era a norma; l’uomo sarebbe caduto in quanto si trovava al di là di quest’ultimo, su base di un’azione volontaria, per cui è stata esclusa la situazione di rischio lavorativo. Le autorità competenti stanno ora cercando di chiarire se si sia trattato di un incidente accidentale o di un atto volontario.

