Foto di archivio

È successo questa mattina a Soriso. La donna, 40 anni, è stata portata all'ospedale di Borgomanero: è grave ma non sarebbe in pericolo di vita

Ha raggiunto l’ex compagna davanti alla scuola dove lei stava portando il figlio, l’ha investita con l’auto, poi è sceso dalla vettura e l’ha accoltellata. È successo questa mattina intorno alle 8:30 a Soriso, in provincia di Novara. Il presunto responsabile sarebbe un cittadino senegalese di circa 50 anni mentre la vittima una donna di 40 anni. Sul posto, allertati dalle persone che hanno assistito alla scena, sono giunti i carabinieri che lo hanno fermato. La 40enne è stata portata all’ospedale di Borgomanero, è grave ma non sarebbe in pericolo di vita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata