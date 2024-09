Gli interventi della Guardia di Finanza nel periodo estivo

È terminata l’operazione “Laghi sicuri 2024” della Guardia di Finanza, che si è svolta, come per il 2023, durante il periodo estivo. Il bilancio finale dell’operazione, eseguita dai Reparti navali che operano sui Laghi di Como, Maggiore, di Lugano, di Garda, e d’Iseo, è rappresentativo di una decisa volontà delle Fiamme Gialle di offrire un servizio di prossimità, per finalità di polizia, diffondendo un’ampia percezione di sicurezza nei cittadini. Le unità navali della Guardia di Finanza, in grado di operare efficacemente in differenti scenari, hanno eseguito 413 crociere di servizio, assicurando una presenza effettiva sui laghi di 1.718 ore. Relativamente all’ambito della navigazione interna, sono stati effettuati 773 controlli di polizia lacuale (248 irregolari), di cui 168 sul Lago di Como, 257 sul Lago di Garda, 98 sul Lago d’Iseo, 172 sul lago Maggiore e 78 sul Lago di Lugano, che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni per 273.116 euro. Sono, inoltre, stati eseguiti, sulle acque interne di competenza, 114 controlli di polizia demaniale, 698 controlli di polizia e sono stati svolti 6 interventi di soccorso, che hanno consentito di salvare complessivamente 16 persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata