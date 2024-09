Tante le personalità che hanno sottoscritto. Appello social di Ghali. Comitato promotore: troppe firme, piattaforma in tilt

“La raccolta firme per il referendum Cittadinanza viaggia a una velocità impressionante grazie anche alla mobilitazione di tante personalità della cultura, dello sport, dello spettacolo, dell’accademia, del giornalismo: siamo a quasi 300mila sottoscrizioni che rendono l’obiettivo delle 500mila a portata di mano. Questo dimostra due cose: primo, che c’è una volontà enorme di cambiare la legge sulla Cittadinanza ingiusta, crudele e incivile; secondo, che gli italiani sono molto più avanti dei vari Meloni, Salvini, Vannacci e Tajani che invece vorrebbero leggi più dure per chi è nato, cresciuto, istruito e vive stabilmente in Italia”. Lo dichiara Riccardo Magi, segretario di Più Europa a proposito del referendum sulla cittadinanza presentato lo scorso 4 settembre.

Cosa propone il referendum

Servono 500mila firme entro il 30 settembre per ridurre, attraverso un referendum abrogativo, il periodo di residenza continuativa necessario per ottenere la cittadinanza italiana: attualmente questo periodo è di dieci anni, il referendum punta a portarlo a cinque.

I sostenitori: da Saviano a Velasco, fino Ghali

Sono tante le personalità che spiccano tra i firmatari dell’iniziativa: da Roberto Saviano alla segretaria del pd, Elly Schlein, passando per il ct della nazionale di volley Julio Velasco a Patrick Zaki ma anche tanti cantanti e artisti: Giuliano Sangiorgi, Dargen D’Amico, Levante, La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Cosmo e Ghali che ha condiviso sui suoi canali social un appello alla firma.

Comitato promotore: troppe firme, piattaforma in tilt

Piattaforma per la raccolta delle firme digitali per il referendum sulla Cittadinanza bloccata. La denuncia arriva dal comitato promotore. “La piattaforma del Governo in tilt per le tante firme – si legge sui social – Abbiamo inviato subito una segnalazione e stiamo aspettando una risposta a breve. Grazie della pazienza e delle segnalazioni, vi terremo aggiornate/i. Non appena ritorna operativa torneremo a firmare più forte di prima”.

I sindaci firmatari

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato sulla piattaforma online unendosi ad altri colleghi tra cui il primo cittadino della Capitale, Roberto Gualtieri, quello di Torino, Stefano Lo Russo, quello di Bologna, Matteo Lepore, e le sindache di Firenze e Perugia Sara Funaro e Vittoria Ferdinandi .

Renzi, arriviamo a mezzo milione adesioni, io firmo online

“Il referendum sulla Cittadinanza proposto da Più Europa e alcune associazioni sta cercando disperatamente di raccogliere le firme. È una corsa contro il tempo perché nelle ultime ore si sono superate le trecentomila firme: in una settimana dobbiamo arrivare a mezzo milione. Mi farebbe piacere che il popolo delle Enews desse un aiuto a raggiungere l’obiettivo. Io firmerò online”. Lo scrive il leader di Iv Matteo Renzi nella sua enews

