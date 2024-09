Foto di archivio

Un 16enne è ricoverato in terapia intensiva ed è in pericolo di vita

Incidente stradale mortale nella notte a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Intorno alle due in via Roma, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto con alla guida un 20enne si è scontrata con uno scooter a bordo del quale viaggiavano due giovani. Il 17enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Frattamaggiore, dove è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate. Il 16enne è ricoverato in terapia intensiva ed è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caivano che, su disposizione della Procura di Napoli Nord, hanno sequestrato la salma per l’esecuzione dell’autopsia. I due mezzi sono stati sequestrati.

