foto di archivio

La vittima è un 49enne, la tragedia in una carpenteria di Darfo Boario Terme

Ancora una vittima sul lavoro nel nostro Paese. Incidente mortale sul lavoro in una carpenteria di Darfo Boario Terme, in via Cavallera, nel Bresciano. Secondo quanto riportato dal 118, intervenuto nell’impianto alle 8.30 di questa mattina, un 49enne è morto per una caduta al suolo. Allertati i tecnici dell’Ats Montagna e i carabinieri di Breno.

Precipitato per 8 metri

E’ precipitato per circa 8 metri, mentre stava effettuando dei lavori manutenzione nel sottotetto, secondo le prime informazioni dei carabinieri, il dipendente di 49 anni morto questa mattina all’interno di una carpenteria di Darfo Boario Terme, nel Bresciano. Una caduta che non gli ha lasciato scampo: l’uomo è infatti deceduto sul colpo

