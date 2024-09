Il progetto riguarda l'assistenza ai figli dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da malattie croniche

“Esiste un fondo di assistenza per i dipendenti della Polizia di Stato, che si occupa di assistenza nei confronti dei propri dipendenti. Nell’ambito di questo fondo esiste un progetto particolare, il progetto Marco Valerio, che prende il nome dal primo bambino assistito dal fondo, che riguarda i figli dei dipendenti affetti da malattie croniche”. Lo spiega Sara Fascina, dirigente delegato del fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato e al vertice del progetto editoriale di Poliziamoderna, la rivista ufficiale del corpo che pubblica la graphic novel “Il Commissario Mascherpa”. Fascina è intervenuta a margine della presentazione del nuovo numero del fumetto, organizzata dall’associazione “L’Oro di Calabria” del presidente Ernesto Magorno. “Il commissario Mascherpa, che per noi è l’emblema del modo attraverso il quale cerchiamo di far breccia nei giovani, è anche il modo attraverso cui cerchiamo di raccogliere fondi per questo progetto”, spiega quindi Fascina, che poi entra nel dettaglio: nel 2023 si contavano 876 bambini assistiti, mentre per il prossimo anno se ne prevedono già oltre 900. “Il Commissario Mascherpa per noi è la scommessa: dalla sua vendita cerchiamo di ricavare i fondi da reinvestire in queste finalità”, conclude quindi la dottoressa.

