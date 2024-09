Il dirigente del Servizio prevenzione rischi e Cue di Trento: "La viabilità è compromessa, stiamo intervenendo per ripristinarla"

“Siamo a disposizione per tutte le emergenze che si stanno verificando, principalmente si tratta di pulizia di piccoli smottamenti, di piccole frane, allagamenti, rimozione del fango. Ci sono alcune case che risultano isolate in quanto la viabilità è compromessa, e per questo stiamo intervenendo per ripristinare la viabilità”. Così Bruno Bevilacqua, dirigente del Servizio prevenzione rischi e Cue della Provincia Autonoma di Trento, al comando della squadra impegnata nella gestione della situazione maltempo a Modigliana, in provincia di Forlì-Cesena, in Emilia-Romagna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata