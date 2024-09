Le vittime sono un 24enne e un 58enne: il primo è precipitato da un capannone, il secondo schiacciato da un escavatore

Ancora morti sul lavoro in Italia. Sono due gli incidenti registrati oggi che hanno causato la morte di altrettanti lavoratori. Uno nella bergamasca e un altro nel salernitano: le vittime sono un 58enne e un 24enne.

Schiacciato da escavatore nella Bergamasca, muore 58enne

Un 58enne è morto schiacciato da un escavatore mentre lavorava in un campo a Dalmine, nella Bergamasca. L’incidente mortale è avvenuto alle poco prima di mezzogiorno in vi Levate. Sul posto i soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo sul posto. Intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e l’Ats.

Precipita da capannone, morto 24enne nel Salernitano

Un operaio 24enne è morto ieri pomeriggio a Battipaglia, in provincia di Salerno, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. Il giovane, originario dell’Africa centrale, era impegnato in un cantiere edile e stava trasportando materiale sul tetto quando è passato su un lucernaio che non ha retto il peso ed è precipitato per circa 10 metri. Soccorso dal datore di lavoro e dai colleghi, è stato trasportato all’ospedale di Battipaglia dove però è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate. Sull’accaduto indagano i poliziotti del Commissariato di Battipaglia e della Squadra mobile di Salerno.

