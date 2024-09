L'annuncio sui social di Anselmo Rotondo: "E' anche un'occasione di riconciliazione della nostra comunità"

“Abbiamo pensato ad un’iniziativa solidale chiamata ‘Una luce per non dimenticare’: una fiaccolata per ricordare tutti coloro che sono morti in maniera tragica e improvvisa per incidenti stradali, sul lavoro, per malattia e che hanno lasciato le loro famiglie nel dolore e nella disperazione. Noi li vogliamo ricordare tutti e tutti devono partecipare a questo evento che è anche un’occasione di riconciliazione della nostra comunità”. Lo annuncia sui social Anselmo Rotondo, sindaco di Pontecorvo, nel Frusinate, insieme alla delegata ai Servizi sociali Vanessa Pretola. L’appuntamento è per domani, venerdì, alle 20.15 in piazza Annunziata a Pontecorvo.

