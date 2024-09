"Quella di oggi è un'udienza importante", ha spiegato Alessandra Ballerini

Matteo Renzi e Marco Minniti sono attesi al Tribunale di Roma per testimoniare nel processo per l’uccisione di Giulio Regeni, avvenuta in Egitto nel 2016. Il presidente del Consiglio e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega ai servizi al tempo dei fatti sono chiamati dalla Procura a esporre in aula ciò di cui erano a conoscenza. In Tribunale, in solidarietà con i genitori di Giulio Regeni, Claudio e Paola, il presidente di Articolo 21 Giuseppe Giulietti e il deputato del Pd Gianni Cuperlo. “Un’udienza importante perché Renzi e Minniti ci racconteranno come e quando hanno saputo. Cosa hanno fatto allora e cosa hanno fatto dopo per avere verità e giustizia”, dice la legale della famiglia Regeni Alessandra Ballerini. “Se ci aspettiamo chiarezza? Sarebbe bello avere chiarezza, anche perché è stato detto che se avesse saputo dal 31 avrebbe potuto salvarlo, è importante sapere”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata