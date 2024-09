Lievi ferite alla testa e al collo per i due sanitari. Picchiati perché si sarebbero rifiutati di effettuare una visita domiciliare

Ieri sera due medici sono stati aggrediti presso la sede della guardia medica di Melito a Napoli. Tre donne e due uomini avrebbero picchiato i due sanitari, un 31enne e una 38enne, perché si sarebbero rifiutati di effettuare una visita domiciliare ad un parente degli aggressori. Sul posto è intervenuta una pattuglia della tenenza locale. Le vittime sono andate autonomamente al ps dell’ospedale di Giugliano per lievi ferite alla testa e al collo. Indagini in corso per risalire all’identità dei cinque.

Prefetto dispone più controlli

In relazione all’aggressione dei due medici di turno presso la guardia medica di Melito (Napoli) da parte di cinque persone, avvenuta ieri sera, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto nell’immediatezza l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. Il prefetto ha inoltre espresso la propria vicinanza ai due sanitari aggrediti, ribadendo “il forte impegno delle forze dell’ordine per contrastare il grave fenomeno delle violenze ai danni del personale sanitario, attraverso specifici, mirati interventi per incrementare la sicurezza e contribuire a creare, negli ospedali e negli ambulatori medici, un clima sereno e accogliente per pazienti e visitatori”.

