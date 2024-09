Il 60enne, capo reparto del comando provinciale, travolto da acqua e fango mentre si trovava sul mezzo di servizio

Si chiama Antonio Ciccorelli e aveva 60 anni il vigile del fuoco morto stanotte in provincia di Foggia. Si trovava nel mezzo di servizio, travolto da acqua e fango e finito in un canale adiacente alla statale 89 che collega San Severo con Apricena (Foggia). Il caporeparto era partito dal comando provinciale di Foggia. Ciccorelli stava aiutando alcuni automobilisti in panne a causa della bomba d’acqua. Era prossimo alla pensione. Il caporeparto era partito dal comando provinciale di Foggia. Proprio a Foggia era nato il 29 ottobre 1964, dove prestava in servizio nella Sede Centrale del Comando dei Vigili del Fuoco. Era sposato, con un figlio.

Assunto il 5 dicembre 1990, con prima assegnazione al Comando di Siena, è stato destinato al Comando di Foggia il 5 luglio 1993. A seguito del passaggio a capo squadra, il primo settembre 2011 è stato assegnato al Comando di Macerata, rientrando a seguito della mobilità nazionale al Comando di Foggia il 6 marzo 2012, dove con decorrenza primo gennaio 2018 ha assunto l’attuale qualifica di Capo Reparto. Nel corso della sua lunga carriera, iniziata nel 1984 come Vigile Ausiliario di Leva nel Corpo Nazionale, ha partecipato a numerosi interventi complessi, alcuni di rilevanza nazionale come l’emergenza alluvione in Calabria nel 1996, il terremoto nelle Marche nel 1997, l’alluvione di Quindici e Sarno nel 1998,l’alluvione di Cervinara nel 1999, il crollo di Viale Giotto a Foggia l’11 novembre 1999, il terremoto di San Giuliano nel 2002, l’incendio di Peschici nel 2007, il terremoto dell’Aquila nel 2009, il terremoto del Centro Italia nel 2016.

Anche la premier Giorgia Meloni ha ricordato Ciccorelli

“Antonio Ciccorelli, vigile del fuoco, ha sacrificato la sua vita per salvare degli automobilisti intrappolati nell’acqua. Stava per andare in pensione, ma ancora una volta ha scelto di mettere il dovere e la sicurezza degli altri prima della propria vita”, ha scritto in un post sui social la premier Giorgia Meloni. “Il suo sacrificio e il suo coraggio ci ricordano quanto sia fondamentale il lavoro di chi ogni giorno mette a repentaglio la propria vita per salvare quella altrui. Un pensiero commosso va alla sua famiglia e a tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco. L’Italia intera ti è grata, Antonio”, aggiunge.

