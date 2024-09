L’auto di servizio era stata travolta dalla piena di un torrente sulla SS89 tra San Severo e Apricena

È stato recuperato senza vita il corpo del vigile del fuoco che risultava disperso da ieri sera dopo che l’auto di servizio era stata travolta dalla piena di un torrente sulla SS89 tra S. Severo e Apricena, nel foggiano. Il corpo del caporeparto Antonio Ciccorelli è stato recuperato dai colleghi sommozzatori all’interno dell’abitacolo dell’auto, poco più a valle del punto dove era stata travolta durante lo svolgimento di operazioni di soccorso per il Maltempo. È in salvo invece un collega dell’uomo, che era riuscito ad abbandonare il veicolo: rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale in condizioni non gravi.

Piantedosi: “Addolorato per tragica scomparsa vigile del fuoco”

“Sono profondamente addolorato per la tragica scomparsa del caporeparto dei Vigili del fuoco la cui auto è stata travolta dalla piena di un torrente mentre, con la sua squadra, era impegnato nel foggiano per prestare soccorso alla popolazione dopo che un’ondata di maltempo aveva colpito il territorio. Ai suoi familiari e a tutto il Corpo nazionale esprimo la mia vicinanza e le mie più sentite condoglianze. Al collega che era nell’autovettura, rimasto ferito e ricoverato in ospedale, gli auguri di una pronta guarigione”. Così il Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi.

Vigile fuoco morto prossimo alla pensione

Stava aiutando alcuni automobilisti in panne a causa della bomba d’acqua nel Foggiano, il vigile del fuoco che, nella tarda serata di ieri, è stato trovato senza vita. Era prossimo alla pensione. Il cadavere di Antonio Ciccorelli, 60 anni, caporeparto, era nel mezzo di servizio, travolto da acqua e fango e finito in un canale adiacente alla statale 89 che collega San Severo con Apricena (Foggia). Il caporeparto era partito dal comando provinciale di Foggia.

Prefetto Foggia: “Profondo cordoglio per morte vigile fuoco”

“Nella terribile circostanza della tragica scomparsa del vigile del fuoco, capo reparto Antonio Ciccorelli, impegnato nello svolgimento del suo lavoro assieme ai colleghi, esprimo il mio profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia e a tutti gli uomini e le donne del comando provinciale dei vigili del fuoco di Foggia”. Così il prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, dopo la morte del vigile del fuoco in servizio al comando provinciale di Foggia, avvenuta nella tarda serata di ieri, nel corso di un intervento per salvare alcuni automobilisti dopo l’ondata di maltempo.

“Ai vigili del fuoco va il grato riconoscimento per la preziosa e generosa attività che svolgono ogni giorno a tutela dei cittadini di questa provincia, anche a rischio della propria incolumità”.

