Allerta rossa per maltempo in Emilia Romagna a partire da oggi e per tutta la giornata di domani, giovedì 19 settembre. La presidente della Regione Emilia Romagna, Irene Priolo, nel corso di un punto stampa, ha comunicato che nella giornata di domani saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio.

In un post su Facebook, Priolo scrive che “in coordinamento con i Sindaci dei comuni capoluogo e i Presidenti di Provincia abbiamo condiviso la necessità di adottare tutti i comportamenti precauzionali tra cui la chiusura delle scuole per la giornata di domani”.

