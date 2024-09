Le immagini dalla cittadina in provincia di Forlì-Cesena

Un’ondata di maltempo ha colpito la cittadina di Modigliana, in provincia di Forlì-Cesena. La situazione è critica con i corsi d’acqua che hanno esondato. Intanto salgono a 80 gli interventi dei vigili del fuoco del comando territoriale. Le squadre sono intervenute anche in via Tazzano per soccorrere ed evacuare una famiglia che, a causa di una frana, era rimasta bloccata nella propria abitazione.

