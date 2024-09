Antonio Caldarini racconta il momento in cui si è allontanato da casa

“È scoppiato un incendio di fronte a casa mia, mi hanno avvertito mentre stavo dormendo. Sono uscito di corsa, c’era un sacco di fumo e nel chiudere la porta mi sono ustionato”. Così Antonio Caldarini racconta il momento in cui si è allontanato da casa dopo le fiamme divampate all’ottavo piano di un palazzo di 19 piani in via Trasimeno, periferia di Milano. Sono tre le persone portate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, le forze dell’ordine, la protezione civile, due automediche e tre ambulanze.

