Simone Dell'Orto commenta il ritrovamento dei resti di bambini partoriti da una giovane del posto: "La comunità è sconvolta"

“La comunità ha appreso questa ulteriore notizia, oserei dire drammatica, come un pesante macigno che si è aggiunto già al macigno precedente. Sicuramente una notizia che ha fatto parlare molto il paese e che ha sconvolto ancora di più la comunità“. Lo ha dichiarato il sindaco di Traversetolo, Simone dall’Orto, dopo il ritrovamento di altri resti vicino alla villetta di Vignale dove, il 9 agosto, è stato rinvenuto un neonato senza vita, di cui è stata identificata la madre 22enne e che, secondo la procura, avrebbe partorito da sola in casa.

“Una ragazza normale, una ragazza perfettamente integrata, piena di amicizie che, però, ha saputo nascondere a tutti, in maniera esemplare, tutto quello che era successo e che aveva passato. Nessuno si è accorto che stava accadendo qualcosa di tragico”, ha proseguito Dall’Orto. “Dispiace, perché Traversetolo, che è comunque un bel paese dove non abbiamo mai avuto problemi e non si sono mai verificate tragiche notizie di questo calibro, è un paese con un tessuto sociale sano, un paese con una buonissima e altissima qualità della vita. Questi due fatti hanno macchiato il nostro paese, mettendolo sotto i riflettori, alla ribalta a livello nazionale”, ha concluso il sindaco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata