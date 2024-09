L'avvocato Elena Tomayer: "Confermate le lesioni gravissime"

Elena Tomayer, l’avvocato dell’ex compagna di Leonardo Caffo, il filosofo sotto processo per maltrattamenti, commenta le conclusioni dei dottori Stefano Tambuzzi e Stanislao Lado, i periti nominati dalla quinta Sezione penale del tribunale di Milano. “La perizia ha pienamente smentito che è impossibile il pugno contro il muro come sostenuto dall’imputato e del suo consulente, come l’ipotesi della caduta. Ha confermato le lesioni gravissime perché siamo sopra i 40 giorni di prognosi” spiega il legale. “La perizia ha smentito tutto quello che l’imputato ha cercato di portare avanti per tutto il processo e questa volta con una prova completamente oggettiva perché parliamo di periti del tribunale”, continua Elena Tomayer. Secondo quanto riportato nella perizia: “La frattura del dito dell’ex compagna del filosofo Leonardo Caffo è compatibile con “un’azione di afferramento e torsione”, ovvero con la dinamica descritta dalla vittima nella denuncia. “La frattura ha una caratteristica spiroide, tipica di un meccanismo di compressione contorsione. Il tipo di frattura non è idonea con quella di un pugno dato contro un muro, poco probabile sia derivata da una caduta”, hanno spiegato i periti Stefano Tambuzzi e Stanislao Lado in aula, nel corso della loro audizione presieduta dal giudice Alessandra Clemente.

