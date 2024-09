L'episodio è accaduto lo scorso fine settimana e in queste ore il video circola sui social

A Nardò, in provincia di Lecce, un giovane turista australiano si è spogliato nella piazza centrale del paese durante un’uscita con gli amici organizzata per festeggiare l’addio al celibato ed è stato picchiato a bastonate da un gruppo di ragazzi del posto, che hanno usato le gambe di alcuni tavolini. L’episodio è accaduto lo scorso fine settimana e in queste ore il video circola sui social. Stando a quanto si apprende, il turista si sarebbe spogliato per pagare una scommessa persa dopo aver bevuto. Il giovane è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale. Indagini sono in corso da parte degli agenti del commissariato.

