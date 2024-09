Immagine di repertorio

È successo sulla strada provinciale del Comune di Borgia

Un uomo di 51 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 18.20 sulla strada provinciale 172 nel Comune di Borgia, in provincia di Catanzaro. Due auto, Peugeot 128 e una Fiat 124 spider per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate e uno dei due veicoli è andato a sbattere contro un muro adiacente la sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro che hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada e le auto. Sul posto anche il personale del Suem 118 ch e i carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono coordinate dal Cse Francesco Rosi.

