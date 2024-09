Si segnalano ritardi fino a 90 minuti, cancellazioni o variazioni

“La circolazione sulla linea alta velocità Milano-Bologna riprende gradualmente con ritardi fino a 90 minuti, cancellazioni o variazioni’. Questo il messaggio che tanti viaggiatori stanno leggendo sui tabelloni luminosi della stazione Roma Termini. Per loro code alle biglietterie, automatiche e non, disagi e altre difficoltà, in attesa di trovare la miglior soluzione possibile al disservizio ferroviario.

