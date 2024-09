Celebrati i funerali di mamma Daniela, papà Fabio e del loro figlio minore Lorenzo uccisi dal primogenito

Un lungo applauso e il silenzio fuori ordinanza suonato da un allievo della banda musicale di Paderno Dugnano hanno accompagnato fuori dalla chiesa di Santa Maria Nascete i feretri di mamma Daniela, papà Fabio e del loro figlio minore Lorenzo, uccisi dal primogenito la notte tra il 31 agosto e il primo settembre. “A scuola abbiamo un progetto che si chiama ‘la scuola che sbanda’, dedicato alle terze, quarte e quinte elementari e il piccolo Lorenzo stava imparando a usare il trombone“, ha spiegato, Renato, maestro di musica della banda di Paderno. “Oggi dedicheremo il silenzio fuori ordinanza suonato proprio con quello strumento”. Al termine dell’esecuzione e poco prima che i tre carri funebri proseguissero per il cimitero di Dugnano, sono stati liberati in cielo palloncini azzurri. Su uno di questi il messaggio: “Ti voglio bene e non ti dimenticherò”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata