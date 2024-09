Il giovane è stato ferito alla spalla da un compagno. Non è in pericolo di vita

Un ragazzino di 13 anni è stato accoltellato da un altro minorenne a Pompei, in provincia di Napoli. Il ferimento sarebbe avvenuto all’esterno di una scuola in via Sacra. Il 13enne è stato ferito alla spalla ed è stato portato in ospedale, dove è ricoverato. Non è in pericolo di vita. Al vaglio della Polizia la posizione di un altro ragazzo, minorenne, probabilmente compagno di scuola del giovane ferito. Le indagini sono coordinate dalla Procura presso il tribunale per i minorenni di Napoli.

