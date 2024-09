Immagine di repertorio

L'edificio era stato recentemente sottoposto a lavori di ristrutturazione

Tragedia sfiorata questa mattina nel centro di Termoli, dove un balcone di uno stabile in via XXIV Maggio è crollato, probabilmente a causa delle abbondanti piogge che hanno interessato la zona nelle ultime ore. La soletta del terrazzino, situato al primo piano dell’edificio, si è pericolosamente inclinata verso il basso, cedendo intorno alle 7 e 30 e trascinandosi giù il solaio. Sulla strada sottostante macerie di cemento e intonaco. Fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno sotto e la casa era disabitata: l’edificio era stato recentemente sottoposto a lavori di ristrutturazione, si apprende dalla proprietaria chiamata per l’emergenza, ed era in attesa del completamento degli interni. Intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, che hanno messo in sicurezza l’area e transennato la zona interessata. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre si stanno predisponendo ulteriori sopralluoghi per verificare la stabilità della struttura. Tra la notte e la mattinata i Vigili del Fuoco hanno effettuato numerosi interventi in tutto il Basso Molise a seguito dei violenti temporali che si sono abbattuti sulla regione nelle ultime 20 ore. Tra le emergenze segnalate, strade provinciali invase da detriti e fango, alberi caduti sulla Fondovalle del Sinni e nuovi allagamenti a Campomarino Lido, dove continuano le operazioni di bonifica.

