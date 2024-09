La corte d'Assise di Milano aveva condannato l'uomo all'ergastolo

La Corte di Cassazione ha disposto il processo d’Appello bis per Davide Fontana, condannato per l’omicidio di Carol Maltesi, la ragazza di 26 anni uccisa a martellate nel suo appartamento a Rascaldina, nell’hinterland milanese. La corte d’Assise d’Appello di Milano aveva condannato all’ergastolo l’uomo di 44anni che, dopo averla assassinata, la fece a pezzi, nascondendo parti del corpo in sacchetti lasciati nei boschi di Breno, nel Bresciano. Il femminicidio avvenne l’11 gennaio 2022. Nel disporre un nuovo processo d’Appello, i Supremi Giudici hanno confermato i capi d’imputazione dell’omicidio volontario, l’aggravante della crudeltà e la soppressione e l’occultamento di cadavere, mentre è stato rinviato al secondo grado per la sola aggravante della premeditazione.

