Dalle prime informazioni pare che la donna fosse malata

A Ravenna un uomo di 78 anni avrebbe ucciso la moglie soffocandola e avrebbe chiamato subito dopo il 112. È accaduto in un appartamento in via Colombo Lolli. Sul posto i carabinieri e la scientifica. Dalle prime informazioni pare che la donna fosse malata. Indagini in corso.

