Grave il padre 65enne, la madre 60enne non sarebbe in pericolo di vita

A Gagliole, piccole Comune del Maceratese, un giovane di 23 anni ha ferito a coltellate in casa i genitori e poi ha tentato il suicidio, puntando l’arma verso se stesso e ferendosi col coltello alla gola. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi. Le indagini sono condotte dalla Compagnia carabinieri di Camerino e dal Reparto operativo di Macerata, che stanno cercando di ricostruire i contorni della vicenda. La donna, 60enne, è stata portata in ospedale a Camerino e non sarebbe in pericolo di vita. Più gravi le condizioni del 23enne, per le ferite alla trachea, e del padre, 65enne, per lesioni da taglio a torace e addome. Il padre si trova in sala operatoria a Torrette di Ancona in prognosi riservata.

